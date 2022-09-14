26歲網紅黃琳擁有天使臉孔及魔鬼身材，就讀世新大學時就被封為「世新女神」，憑不科學的S型身材曲線及時尚穿搭，為她贏得76萬粉絲追蹤，有張明星臉的她還被稱為「兇版Angelababy」，時常透過社群平台分享美照，近日她曬出一組照片，疑似不小心走光，緊急用後製遮擋，掀起網友討論。

台灣近日受「梅花」和「軒嵐諾」颱風影響，多地連日下雨，打亂民眾的出遊計劃，黃琳今（14日）於Instagram發文，疑似也受到多日雨天影響，問網友：「Bored in da house（在家無聊），你們下雨天都在家幹嘛」，並附上一組居家照，她穿著白色長袖貼身上衣，火辣身材將衣物撐出S曲線，讓人訝異的是黃琳下身沒穿，大膽露出修長美腿和蜜桃臀，換了姿勢才看出是穿超短連衣裙，躺下時因為裙子太短露出裡面小褲，只能後製用一顆小草莓遮擋，引發網友遐想。

照片記錄下黃琳手拿兔子娃娃對鏡頭燦笑，電暈不少人的心，她在最後一張照片放送深溝福利，單手撐頰露出雪白事業線，電眼迷暈網友。貼文曝光後，許多網友回應：「在看妳」、「美麗的女孩」、「在看妳更新ig」、「在想妳」、「都在想哪一天可以遇到妳」、「美呆了」、「追女神Ig兼追劇」、「在看妳呀女神」、「包緊緊也好看」、「妳這樣角度真的很正哦」、「下雨天，又是想妳的天」、「等妳出來聊天」。