許多業務為了業績良好，平時都會和客戶進行各種社交活動維繫雙方感情，不過有時可能會因此越線。一名網友表示，業務女友社交能力強、人脈廣闊，經常收到客戶送禮，不過近日女友請他喝星巴克，給店員刷手機條碼時，上頭竟寫著「老婆我愛你喔」，讓他驚覺頭上似乎戴了頂大大的綠帽！

原PO在Dcard發文表示，某天女友說客戶贈送禮券，強烈希望可以跟他一起用掉，兩人就到星巴克進行兌換。就在店員刷條碼的時候，女友突然有點扭捏，店員又反覆刷不過條碼，他就直接把手機拿過來看，不料對方竟在訊息寫著「老婆我愛你喔」，女友當場愣住。

原PO說明，兩張禮券是不同男生贈送，一個可能是同事或上司，說要獎勵女友前陣子出差，不過另一人卻直接喚他女友「老婆」，追問時女友吱吱嗚嗚說不清楚原因。

網友發現女友的禮券訊息寫著「老婆我愛你喔」，讓他當場綠光罩頂。（示意圖／Shutterstock）

原PO翻閱女友的LINE後發現，對方大頭貼是和不同女生的親密合照，女友的對話紀錄也幾乎是空白，回想女友每周出差、出去很忙、酒攤一堆，不知道是不是跟哪個男人發生關係，通常業務收禮是水果、月餅，女友卻是廚具、香水、掃地機器人。

原PO感嘆，經此他也學到教訓，原本以為是信任、尊重女友的業務身分，但女友卻沒有尊重他這個男友，沒和男客戶劃清界線、不懂得拿捏輕重，雖然最後沒有分手，但他只願給1個月時間，讓女友決定分手還是處理好和男客戶的關係。

對此，許多網友紛紛回應，「2022年度代表名詞：包養」、「借花獻佛很猛喔她」、「聽她放屁勒，我都算超業了也沒有人叫我老公，不是業務都會這樣，是只有她這樣」、「你們失去了一個好爸爸，Sugar Daddy 」。