致力進軍太空行業的傑夫•貝佐斯，他的藍色起源(Blue Origin)太空旅行公司發生第一次發射失敗，一枚新雪帕德亞軌道火箭(New Shepard)在升空後不久就發生偏移，只能自行引爆，但載有實驗儀器的太空艙成功脫離並以降落傘返回。

美聯社報導，這枚火箭的太空艙與付費乘客版本幾乎完全相同，只是這一次是儀器測試，因以沒有人乘坐。即使如此，美國聯邦航空管理局(FAA)仍然將其停飛，等待調查結果。

這枚新雪帕德火箭從西德州的太空中心發射，原本發射火焰的顏色很淡，然而在不到一分鐘後，底部的火箭引擎突然爆衝，冒出明亮的黃色火焰，並且方向也出現偏差。頂部的太空艙立即啟動緊急發射中止系統，太空艙與火箭脫離，緊急制動引擎裝置將太空艙迅速帶離出問題主火箭，幾分鐘後，太空艙放出降落傘，安全著陸在附近的地面上。

火箭出問題後，太空艙立即緊急脫離。(圖/Blue Origin)

這場發射是全程實況直播，當太空艙緊急脫離時，藍色起源的轉播員陷入一陣尷尬的沉默，最終只能說：「看來我們今天的飛行遇到了異常，這與計劃的不同。」

一個小時後，「藍色起源的推特表示今天無人飛行的任務發生火箭故障，所幸逃生系統按設計運作。」

火箭最高飛行高度大約在8,500公尺，離原定高度11300公尺還有一段距離。藍色起源研發的火箭也採用全面回收的，主體火箭可以重填燃料再使用，太空艙也可以。

這是新雪帕德計火箭的第23次任務，該火箭以第一位進入太空的美國人-艾倫‧雪帕德(Alan Shepard)為名。雖然它不能飛到太空，只能體驗幾分鐘的失重狀態，但是價格相對便宜，因此也有不少感興趣的客戶。

貝佐斯也希望研發一種可以進入太空的火箭，該計畫稱為新葛倫火箭(New Glenn)，但是該火箭的BE-4全甲烷燃料引擎開發遇到困難，量產時程一延再延，嚴重影響了好幾種火箭的開發進度。