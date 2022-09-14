高雄市14日新增3例登革熱確診個案，2例經就醫通報、1例為疫調採檢發現，截至14日為止，共有13例確診個案，社區擴大採檢累計1050人，主動發現確定個案為8例，2例為無症狀，防治工作仍持續積極擴大進行中。

14日新增的3名確診個案分別為2名10多歲女性及1名55歲女性，3人分別在9月8日至9月10日出現症狀，均有前鎮區警戒範圍高風險場域活動史，2例經就醫通報、1例為疫調採檢發現，經疫調均與發生群聚社區有明確的流行病學關係，研判為同一波被傳染個案，並針對可傳染期活動地再擴大疫調採檢。

高雄市14日集結市府跨局處分別於前鎮區、鳳山區警戒範圍動員執行登革熱社區防治工作，並持續擴大環境整頓社區髒亂點大掃蕩，包含擴大疫調採檢、孳生源清除以及噴藥滅蚊等三合一緊急防治工作，累計動員人數達1日3000人。

市長陳其邁鼓勵市民主動就醫，特別呼籲警戒範圍民眾若出現疑似相關症狀，請盡速就醫並主動告知醫師活動史，也拜託醫師落實TOCC。居住在高雄市民眾入境後5日內或發病2日內經主動通報衛生所採檢而確診者，將發給獎勵金新台幣2500元。 也提醒臨床醫師落實TOCC，呼籲民眾配合採檢，以縮短「隱藏期」（個案發病至通報時間）及早診斷，落實防治工作，確保環境整潔。

衛生局說明，全球目前登革熱疫情嚴峻，各國紛紛開放境管加上本國人入境檢疫也逐漸放寬，3天居家檢疫後、第4天起快篩陰性的前提下即可有條件進入社區，對照登革熱平均潛伏期3至8天，有可能在社區活動階段發病而透過環境中埃及斑蚊或白線斑蚊觸發社區傳播鏈。陳其邁市長也指示即日起針對登革熱好發地區入境居檢對象加發防蚊噴罐，盡量降低登革熱社區風險。