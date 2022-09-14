九合一大選「首都」是兵家必爭之地，台北市長候選人三腳督之間的爭奪也逐漸白熱化。媒體人韋安今（14）日就在臉書上強調，前防疫指揮官陳時中，之所以能站在台北市長選戰舞台上，他最應該感謝的人，就是在這兩年中的「最佳防疫救援手」、新北市長侯友宜，引發討論。

韋安在臉書上指出，去年兩波Alpha、Delta疫情，新北市因為人口密集、老齡人口眾多、地緣關係密切，成為重災區。但侯友宜以「熱區圍堵」，調集千名警力「科學疫調」，廣設社區篩檢站「應篩盡篩」，成功打敗疫情，讓全市病毒「清零」。

韋安更提及，今年Omicron疫情海嘯來臨之前，侯友宜就率先提出「居家照護」政策，輕症在家治療。在疫情發展過程中，侯不斷滾動式向中央建議，多項科學可行、事實證明有成效的防疫政策：居家隔離轉型，快篩陽視同確診，法定傳染病系統改良（解決居隔單卡關及確診通報）。最終確保新北和全台的醫療量能不至崩潰，中、重症者得到及時用藥，和妥善照護。

最後韋安表示，包括陳時中在內的多位指揮中心成員，確診後都受益於侯友宜所提的，有先見之明的防疫政策。韋安強調，「侯友宜在醫療領域，尊重專業、勇於決策、敢於承擔，時時在防疫戰中打前鋒。靠著汗水、勇氣、智慧，不僅讓新北度過疫情難關，實際上也為中央和全台的防疫工作做出貢獻」。

韋安也直言，台灣在疫苗採購不及時，快篩試劑未備，抗病毒藥物不足（早期），法傳系統連卡兩年之下，還能有與他國相較成功的防疫成績，「陳時中難道不應該感謝侯友宜嗎？」