新北市議會本周起展開第3屆第8次定期會的市政總質詢，不過卻有民進黨議員在總質詢時卻喊出「票投林佳龍」，甚至接連問無關市政的議題，議會儼然成林佳龍輔選舞台。侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭今呼籲，相信議員們都知道市政總質詢的意義，市民最關心的就是市政，請林佳龍別再為難自家議員，讓議會回歸市政討論。

王敏旭表示，本周起市政總質詢由民進黨團議員率先進行，大多數議員都聚焦市政討論，即便有所批評指教，也相信是為了市民生活更好，但有極少數議員，卻在議場不斷大喊政治標語、口號，甚至呼籲市民把票投給林佳龍，令人懷疑究竟是在上政論節目還是對林佳龍交代？

「市政總質詢請回歸市政！」王敏旭指出，今日有議員終於在議會表示「我們在新北市，他（侯市長）又不是總統，他如果是總統我就跟你討論全國」，樂見議員們回歸新北市政討論，但也呼籲林佳龍，別為了自己的個人選舉，犧牲新北市民關心的市政議題，反而拜託議員充當林佳龍競辦發言人，在議會議場進行政治攻擊。

王敏旭說，對極少數議員不斷逼問政治口水議題，侯市長始終重申，把握當下、好好做事、為民眾拚一個更好生活的最高原則。「期盼林佳龍，放過自家議員，議場是屬於全新北市民的，相信議員們會更願意關注市政議題，而不是為了林佳龍政治路鋪路」。