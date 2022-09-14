歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於史特拉斯堡就歐盟狀況發表談話時，讚揚了歐盟對烏克蘭的聲援，並表示普丁會失敗而歐洲會贏。
據德國《明鏡週刊》(Der Spiegel)新聞網14日報導，馮德萊恩表示：「我們自2月底醒來，對所見所聞感到震驚，」「從那時起，整個大陸團結起來。歐洲人會毫不猶豫地做正確的事」
我們讓歐洲的內在力量重新浮出水面。普丁會失敗，歐洲會贏。
「然而接下來的日子並不容易，對於難以維持生計的家庭來說，對於那些不得不做出艱難決定的公司未來來說，這都不是一件容易的事。「歐洲和全世界，」馮德萊恩說。這攸關經濟、價值觀和未來。」
「今天的勇氣有一個名字。這個名字叫做烏克蘭。勇氣被賦予了一張臉，那張臉是反對俄羅斯侵略戰爭的烏克蘭男男女女的臉。」
她並與烏克蘭第一夫人澤倫斯卡(Olena Zelenska)交談。「我親愛的澤倫斯卡，反抗普丁的殘暴需要極大的勇氣，但你找到了勇氣。」，並表示歐盟應該要提供1億歐元協助烏國重建學校、並將烏克蘭難民納入歐盟自由漫遊區，使烏克蘭人不需任何費用即可在歐盟區上網，並且這樣的福利也適用於烏克蘭來歐盟旅行的旅客。
她強硬表示將會繼續對俄實施制裁，「這是普丁帶來死亡和毀滅的代價。」，並且強調「歐盟必須遠離俄羅斯。」
對此，本篇報導的德國讀者表示：「Hakle、Piesteritz 和許多其他企業（申請破產）只是一個開始。但布魯塞爾（歐盟）在乎什麼？」、「馮德萊恩和歐盟真的有一切讓你厭倦政治的東西，戲劇化表演、美好的宣言，無休止的官僚主義，背誦的演講。英國做對了一切（脫歐）。」、「與烏克蘭團結一致？公民根本沒有機會自己決定（都是政治家決定）。」但也有讀者正向支持「歐洲作為價值觀的聯盟將獲勝。但絕對不包括俄羅斯、土耳其和索馬利亞在內。」
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