歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於史特拉斯堡就歐盟狀況發表談話時，讚揚了歐盟對烏克蘭的聲援，並表示普丁會失敗而歐洲會贏。

據德國《明鏡週刊》(Der Spiegel)新聞網14日報導，馮德萊恩表示：「我們自2月底醒來，對所見所聞感到震驚，」「從那時起，整個大陸團結起來。歐洲人會毫不猶豫地做正確的事」

我們讓歐洲的內在力量重新浮出水面。普丁會失敗，歐洲會贏。

「然而接下來的日子並不容易，對於難以維持生計的家庭來說，對於那些不得不做出艱難決定的公司未來來說，這都不是一件容易的事。「歐洲和全世界，」馮德萊恩說。這攸關經濟、價值觀和未來。」

「今天的勇氣有一個名字。這個名字叫做烏克蘭。勇氣被賦予了一張臉，那張臉是反對俄羅斯侵略戰爭的烏克蘭男男女女的臉。」

#UPDATE EU commission president Ursula von der Leyen says the successive waves of EU sanctions against Russia for its invasion of Ukraine were here to stay and that Europeans must keep their resolve against Moscow.



"This is the time for us to show resolve, not appeasement." pic.twitter.com/SM7THAmbmU — AFP News Agency (@AFP) September 14, 2022

她並與烏克蘭第一夫人澤倫斯卡(Olena Zelenska)交談。「我親愛的澤倫斯卡，反抗普丁的殘暴需要極大的勇氣，但你找到了勇氣。」，並表示歐盟應該要提供1億歐元協助烏國重建學校、並將烏克蘭難民納入歐盟自由漫遊區，使烏克蘭人不需任何費用即可在歐盟區上網，並且這樣的福利也適用於烏克蘭來歐盟旅行的旅客。

她強硬表示將會繼續對俄實施制裁，「這是普丁帶來死亡和毀滅的代價。」，並且強調「歐盟必須遠離俄羅斯。」

對此，本篇報導的德國讀者表示：「Hakle、Piesteritz 和許多其他企業（申請破產）只是一個開始。但布魯塞爾（歐盟）在乎什麼？」、「馮德萊恩和歐盟真的有一切讓你厭倦政治的東西，戲劇化表演、美好的宣言，無休止的官僚主義，背誦的演講。英國做對了一切（脫歐）。」、「與烏克蘭團結一致？公民根本沒有機會自己決定（都是政治家決定）。」但也有讀者正向支持「歐洲作為價值觀的聯盟將獲勝。但絕對不包括俄羅斯、土耳其和索馬利亞在內。」