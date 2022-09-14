台東縣政府首度攜手國立故宮博物院， 推出「台東紅烏龍茶點禮盒」。（台東縣政府提供）

台東縣政府創立區域茶品牌「台東紅烏龍」，首度攜手國立故宮博物院推出「台東紅烏龍茶點禮盒」，縣長饒慶鈴表示，期盼藉與故宮攜手，展現中華文化及台東茶文化底蘊之美，提升「台東紅烏龍」品牌形象與能見度，而巧思的設計讓禮盒更添收藏價值。

饒慶鈴今天北上與國立故宮博物院行銷業務處處長徐孝德共同發表「台東紅烏龍茶點禮盒」，她說，台東縣政府是全國第一個與故宮推出聯名商品的政府機關，不僅讓消費者隨時隨地即能享用台東專屬滋味的紅烏龍，更藉由視覺、嗅覺及味覺，推廣台東專屬品茶靜心的慢文化，讓更多人透過茶來認識台東。

饒慶鈴提到，紅烏龍是台東最具特色的產業之一，這次的聯名合作，我們希望藉由禮盒精緻的包裝設計及紅烏龍迷人的茶滋味，讓民眾進一步認識中華文化與台東茶文化，提升「台東紅烏龍」品牌形象與能見度。

財政及經濟發展處說明，禮盒設計理念為「以鹿為介，以茶會友」，將台東鹿野過去為群鹿奔馳的歷史背景，連結國立故宮博物院寶物「明萬曆五彩百鹿尊」以及「清康熙宜興胎畫琺瑯萬壽長春海棠式壺」，由「鹿」搭起「台東紅烏龍」與故宮院的橋樑。

「台東紅烏龍茶點禮盒」將在國立故宮博物院實體通路、故宮精品網路商城(https：／／www.npmshops.com／mainssl／modules／MySpace／index.php)、以及購夠台東(https：／／www.gogotaitung.com／)限量販售。