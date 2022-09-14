瑪格羅比復古捲髮加紅唇，相當美艷。（迪士尼提供）

約翰大衛華盛頓扮相紳士。（迪士尼提供）

集結克里斯汀貝爾、瑪格羅比、勞勃狄尼洛、安雅泰勒喬伊以及泰勒絲等好萊塢大咖的年度神秘大片《阿姆斯特丹》，角色海報驚喜曝光，搶先一睹15位巨星卡司的奢華亮麗造型，再現1930年代復古風情。

以克里斯汀貝爾為首的驚人巨星卡司一字排開即已十分搶眼，男性個個穿燕尾服或西裝、打領帶或領結。女性禮服更是各式各色，包括瑪格羅比的閃亮印花露肩小禮服、安雅泰勒喬伊的鮮紅綴花晚宴服、柔伊莎達娜的藍色薄紗混搭服、安德莉亞瑞絲柏的飄逸粉紅禮服，還有樂壇天后泰勒絲搭配黑色小圓帽的綠色高貴套裝，奢華亮麗造型令人眼睛一亮，再現1930年代的復古風情也令人賞心悅目、神往不已！

日前公布的最佳神秘謀殺篇預告，在短短60秒之內進一步揭露《阿姆斯特丹》保密到家的劇情，分別為醫生、律師和護士的三位好友無端捲入一樁離奇謀殺事件後，為了洗刷被視為頭號嫌犯的罪名展開行動，並從麥克邁爾斯飾演的神秘角色口中得知，這是一個企圖統治世界組織的天大陰謀。

除了三位主角力挽狂瀾證明自己清白的緊湊情節，還有冷不防的雙關語笑料，充滿金獎提名大導大衛歐羅素不按牌理出牌的招牌幽默風格。

作為二十世紀影業年度最神秘的壓箱寶大片，《阿姆斯特丹》從宣布到上映在即，都保持對於故事幾乎守口如瓶的狀態，就連以往都會參加影展助長衝奧聲勢的大衛歐羅素，都意外跳過奧斯卡最大風向球之一多倫多影展，直接在院線上映，讓觀眾同步一睹本片的第一手廬山真面目，並一起揭曉片中美國史上最重大陰謀之一的謀殺真相。

一場愛與謀殺的世紀謀殺懸案，金獎帝后演技怪物大集結，《阿姆斯特丹》將於10月7日（五）雙十連假早場起與美同步搶先上映。