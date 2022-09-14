金門重複感染COVID-19累計已有30例，年齡最小者1歲，最長者100歲。地區流行疫情指揮中心提醒，只要是快篩陽且有新症狀，即可判定為重複感染，無須再做PCR檢測。

地區疫指中心說明，重複感染定義有二：(1)於發病日或採檢日「1到3個月內」且症狀惡化，例如：出現發燒、新的呼吸道症狀，或是原本有的慢性症狀惡化，或先前無症狀，現在出現包括呼吸道、發燒等症狀，經PCR(CT值<27)陽性或抗原／核酸快篩陽性。(2)於發病日或採檢日「間隔超過3個月」，不論是否有症狀，經PCR(CT值<30)陽性或抗原／核酸快篩陽性。

個案處置原則：(1)屬於第一種狀況者，醫師可進行法定傳染病通報，並先比照確定病例處理，後續由疾管署各區管制中心研判是否為新的確定病例並啟動相關防疫措施。(2)屬於第二種狀況者，經醫師評估可能為重複感染個案後，進行法定傳染病通報，再依確定病例並啟動相關防疫措施。

金門縣流行疫情指揮中心今(14)日表示，截至昨日為止，金門重複感染案例為30例，年齡最小為1歲，最年長為100歲。考量國內因Omicron亞型變異株BA.4、BA.5再掀一波疫情，而新冠病毒經變異後傳播力更強，接種疫苗為最好的預防方式，50歲以上成人符合第2次疫苗追加劑接種條件者，儘速至合約醫療院所接種，提升自身保護力，避免染疫後重症發生。

地區指揮中心今日公布金門地區新增108例COVID-19確診者(統計時間13日0-24時)。確診者累計1萬4425例(含軍人及觀光客等外來確診個案)，約占常住人口21.72％。