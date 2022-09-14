51歲性感女神鍾麗緹，出道多年仍維持凍齡美貌和火辣身材，時常拍攝抖音影片分享生活近況的她，卻飽受不少網友惡意批評，從她的外型、穿衣風格、到婚姻，都能被嘲笑，不過她依舊樂觀面對負評，近日，她曬出一段以「翻滾變裝」為主題的影片，秀出51歲真實狀態，讓網友都驚嘆不已。

鍾麗緹近日以「前翻滾變裝」為主題，在鏡頭前挑戰脫衣後前翻滾，呈現一秒換衣的視覺效果，只見她先是穿上黑色T恤搭牛仔長褲，下一秒脫下上衣往前翻滾，露出內搭細肩帶bra top。

但一開始不太成功，她直接滾到床邊，差點跌下床，她再試一次後翻滾成功，從低調休閒風變成性感禦姐風，換上細肩帶貼身亮片禮服，露出大片白皙春光，四肢纖細、身材前凸後翹，完全看不出已51歲，讓人驚呼連連。

鍾麗緹直接在鏡頭前脫衣變裝。(圖／取自鍾麗緹抖音)

「鐘麗緹真的瘦好多，怎麼做到的」、「這身材誰看了不羨慕啊」、「大骨架的人能保持到這樣，真的太厲害了」、「厲害，我40歲能這樣的話。我都要笑醒」、「雅雅姐怎麼瘦了這麼多」、「真心漂亮，身材完美」。

其實，鍾麗緹過去常曬出熱舞影片，或是和全家一起跳健身操，但因為穿著引起話題，有時她會穿上緊身衣，有時會打扮像女團的造型，卻因此引來網友嘲諷「油膩像大媽」、「身材像黑熊」、「大姐別裝了，認老吧」等，讓她曾在直播時一度淚崩，表示她很努力的健身保養，要大家不要對她要求太多了。