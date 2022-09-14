2022已經快到年底，這一年當中大家經歷過了大大小小的連假假期，而剛過完中秋節的大家也已經在期待雙十節的到來，更是有不少人已經在觀望2023的連假，希望能在現在就開始規劃要如何安排假期，若是情況允許，說不定還能爽爽出國旅遊呢！而以下就為大家整理「2023請假攻略」，讓大家在能夠多放幾天假，獲得舒適的閒散時光。

大家在行政局的網站中可以看到近日釋出的2023行事曆，在2023年中總共有九個連假可以放，而以下就為大家介紹此九個連假天數，以及該如何請假才能擁有完美的長假假期。

「2023元旦」

12/31至1/2 (共3天)，可請1/3至1/6，剛好達成週六休到隔週週日的9天假期。

「過年春節」

1/20至1/29 (共10天)，可請1/16至1/19，獲得總共16天的超爽長假。

「228紀念日」

2/25至2/28 (共4天)，可請3/1至3/3，加上228連假可以休9天假。

「清明節」

4/1至4/5 (共5天)，可請4/6至4/7，獲得共9天的假期。

「勞動節」

4/29至5/1 (共3天)，可請5/2至5/5，總共也是休9天假。

「端午節」

622至6/25 (共4天)，可請6/19至9/21，加上前一週的周休二日可以有9天假期。

「中秋節」

9/29至10/1 (共3天)，可請9/25至9/28，總共獲得9天連假。

「雙十節」

10/7至10/10 (共4天)，可請10/11至10/13，還是一樣可以休到9天唷！

「2024跨年」

12/30至1/1 (共3天)，可請1/3至1/5，完美達成次次9天連假不是夢！

過年春節的連假可以長達16天之多。(圖/翻攝自手機截圖)

雖然上述的請假攻略相當完美，讓人有每個月都能放9天年假的爽感，不過除了放假外，當然還有規定的補班時間，分別為1/7、2/4、2/18、3/25、6/17和9/23，這幾天大家可要好好堅持住呀！雖然以上提供的「請假攻略」看似能月月放9天連假，但還是要提醒大家一定要將工作完成，並且細細評估後才可請假，否則不僅會引起同事及老闆的不悅，更是會讓自己的飯碗不保的唷！