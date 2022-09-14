查爾比迪恩與哈里斯迪金森共演情侶。（CATCHPLAY提供）

瑞典大導魯本奧斯倫（Ruben Östlund）繼《抓狂美術館》後二度奪下坎城影展金棕櫚獎的電影《瘋狂富作用》(Triangle of Sadness)，日前在多倫多國際影展（Toronto International Film Festival）盛大放映，極盡寫實諷刺又瘋狂超展開的情節以及導演大膽驚人的詮釋皆獲得觀眾一片好評。

片中與已故女星查爾比迪恩Charlbi Dean共演情侶的《金牌特務：金士曼起源》男星哈里斯迪金森Harris Dickinson，則將這份喜悅及榮耀獻給這位不幸驟逝的女主角，他在社群上感性寫道：「查爾比，在我們短短相識合作的日子裡，你深深影響了我。你的善良和大方令人望塵莫及，我會想念你這位朋友的，我們來生再見。今晚我們在多倫多影展一起讚頌我們最大膽的導演魯本奧斯倫執導的非凡作品，以及你在片中的演出，我們的愛和支持與查爾比的家人愛人們同在。」

大師級諷刺之作《瘋狂富作用》(Triangle of Sadness)，描述一艘集結了名模網紅、暴發戶、企業家等富人的豪華郵輪，因為突來的暴風雨，讓頂級的奢華饗宴一夕翻轉成一場顛覆想像的荒島求生記，荒唐幽默卻又一針見血。

日前在多倫多國際影展放映，觀眾反應熱烈直呼「前所未有的觀影體驗，看一遍就永生難忘！」「過程中充滿驚喜，每個細節都值得親自大銀幕體驗」「屬於新世代的諷刺之作，導演在美不勝收的畫面中注入對社會亂象的批判，片中的遊艇橋段絕對是近年來最棒的電影傑作！」

電影《瘋狂富作用》描述名模雅雅(查爾比迪恩 飾)和男友卡爾(哈里斯迪金森 飾)正因感情問題苦惱時，受邀參加一場豪華遊輪之旅，認識了一群花錢不手軟的超級富豪。然而，突如其來的暴風雨導致遊輪沉沒，雅雅、卡爾、一群富翁以及一名清潔工漂流到荒島上。突然間，階級制度顛倒了，一場失控的生存風暴也隨即展開。

《瘋狂富作用》即將於10月7日全台上映。