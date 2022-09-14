年底九合一選舉將於11月26日投開票，士林地檢署檢察長繆卓然14日下午3點，在正聲廣播公司「檢察官說法」網路直播現場與民眾互動，說明查賄反賄的決心，以及各種賄選的樣態，呼籲大家一起抓出賄選壞蟲。

繆卓然表示，查察賄選有4項特色，包括採用科技偵查、防範虛擬通貨、嚴查金流，及速查假訊息。已成立科技偵查指揮中心，透過科技的方式進行查賄工作，尤其是新興數位支付工具日益普及，包括行動支付、電子錢包、虛擬貨幣等，都可能成為賄選的工具。

士檢規畫各項反賄選法治教育措施，除辦理反賄選漫畫巡迴展覽，也製作反賄選漫畫影片，辦理「i幸福『反賄選』有獎徵答活動」，有獎徵答期間即日起至10月31日止，獎品豐富，有switch遊戲主機及全聯禮券500元，邀請大家一起上網參加。

士檢方呼籲，民眾務必主動查證，不製造、不轉傳、不相信假訊息，堅定維護選舉的公正，只要發現有賄選行為，就撥打檢舉賄選專線「0800-024-099撥通之後按4」，或於本署網站 （http://www.slc.moj.gov.tw）、臉書粉絲專頁掃描QRcode「士檢檢舉賄選信箱」檢舉。