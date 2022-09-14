兩岸關係緊繃，大陸加強對台滲透，法務部調查局保防處為宣導維護國家安全、防制境外勢力滲透、保護機密，今年特別與百萬網紅「臺灣吧」合作製作3部國安系列動畫，並推出調查局的吉祥物「黃喉貂查查」宣導。調查局今天下午特別舉行記者會介紹「查查」出場，「查查」一舉一動萌翻全場。

調查局長王俊力介紹吉祥物黃喉貂說：「黃喉貂就像調查官」，平常的時候很可愛也很討喜，不過一旦遇上違法亂紀、破壞國家安全的事件發生時，調查官們就會團結合作起來，和邪惡的勢力相抗衡，就像「黃喉貂合力狩獵一樣」。

調查局表示，宣導維護國家安全，今年一改過往劇情式影片呈現方式，委請破百萬訂閱的知識型YouTube頻道「臺灣吧」，製作共3部的國安系列動畫，主題分別為「防制滲透」、「選舉查察」及「資通安全」，讓生硬難懂的國家安全概念「動」起來。

今年更加入了超吸睛的元素，也就是調查局吉祥物黃喉貂「查查」。被暱稱為「最萌殺手」的黃喉貂，是台灣特殊亞種，其特徵是脖子上有一圈黃色的毛皮，就像帶著一條黃色領巾一般。黃喉貂台灣話別名又稱「羌仔虎」、「黃葉貓」，是因為黃喉貂雖然體型小，但是狩獵的本領高強，並且擅長團體作戰，能夠合力圍捕體型大上自己好幾倍的獵物。

「臺灣吧」負責人蕭宇辰與調查局承辦人陳禹函對談時，提到「查查」角色的發想與取名過程，強調「查查」或許是目前全台公務機關最萌吉祥物人選之一，調查局長王俊力聞言開心地猛點頭。