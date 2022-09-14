三陽工業（2206）汽車總經銷南陽實業宣布，11月8日將上市現代（Hyundai）品牌全新國產七人座休旅車（MPV）Custin，搶進國內市場空窗的MPV市場，並從即日起開放預售，今年配額僅約600輛，潛銷一周已接單400張。

南陽指出，Custin（原稱Custo）是現代原廠針對家庭七人座用車而開發的亞太戰略車，目標鎖定亞太地區市場的豪華MPV需求。

今年底南陽實業搶先於泰國、越南等國家首發開賣，日前消息曝光，短短一周已接到超過400張訂單，14日正式啟動Custin預售接單，兩等級車款預售價分別為高階GLT-A的133萬元、頂規GLT-B的147萬元，早鳥訂車再送市價7,000元的專屬多功能摺疊手拉車及1萬元購車金。

南陽介紹，Custin配置2+2+3設計的皮質七人座椅，全車系標準配備雙天窗、LV2等級完整先進安全科技、電動滑門（右側）、二、三排獨立出風口及豐富娛樂10.4吋整合式多媒體主機，滿配享受遠勝同價格帶車型。

國產頂規GLT-B配備等級向上挑戰200萬元級距豪華規格，搭載第二排皇家座（附電動調整仰躺/電動腿靠/加熱通風）、雙側感應式電動滑門、感應式智慧電動尾門等。

動力上，國產Custin將搭載SmartStream 1.5升渦輪增壓汽油引擎，最大馬力170匹，扭力峰值在1,500轉時即全輸出，搭配8速自排變速系統，動力充足，且兼具低油耗、低稅金負擔的經濟優勢。