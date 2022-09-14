新興市場投資警鐘再響起，這次是與墨西哥相關的能源「類主權債」。包括石油、電力，向來是許多金控集團或銀行在海外類主權債投資的「最愛」，尤其是墨西哥政府旗下的石油或電力公司經常名列前五、前三大，但據了解，從七月起美國開始「盯」上墨西哥政府護航國有能源公司之後，現在墨西哥與能源相關的類主權債，已經成為許多金控集團或銀行內部進行投資風險控管的「隱憂」，除了在新增投資部位趨於保守之外，現有部位會否因為美墨能源爭端升溫而導致價跌、衝擊淨值等問題，已引金融圈高度矚目。

據金管會截至今年第二季最新資料統計，金融業對墨國的能源類主權債投資，整體部位已超過等值2,200億台幣之多，而且投資部位占比多家金控集團小則3成，有些甚至超過6成。

職掌海外投資的金融業主管指出，近一年多來海外投資真的「雷聲不斷」，上半年是俄烏戰爭使俄羅斯債券大舉進行信用提損因而衝擊金融業淨值，之後又是聯準會升息導致中南美洲、歐亞都出現了資金撤出、債券遭降評的骨牌效應，現在墨西哥政府想提高其國有能源公司的營運優勢、以強化其能源控制權等行動，又被美國盯上，之後的負面影響到何種程度不得而知，是最近海外投資最新的「潛在隱憂」。

美國國務卿布林肯已在12日訪問墨西哥，展開高層級經濟會談，美墨之間的能源貿易爭端則成為金融業者矚目的「重頭戲」，對此主掌海外投資的金融業高層分析，美墨貿易爭端擴及能源，包括石油電力這些部分，美國對墨西哥展開能源方面的貿易談判，要壓抑墨西哥政府對於能源公司的掌控權，美國的動作恐怕會使國內的壽險、銀行業者對墨西哥債券曝險風險升高，最主要在於金融業對於海外的「類主權債」，最愛投資的就是能源，而墨西哥更是多家金控集團集中投資的主力。

另根據金管會方面所統計截至第二季的新興國家類主權債的最新投資部位餘額顯示，在國內前五大壽險公司所屬的金控集團投資部位裡，墨西哥為首的中南美洲國家，包辦快三分之二部位，其中，墨西哥聯邦電力公司或監察委員會，均為富邦金、中信金、新光金、開發金的前三大類主權債，受歡迎的程度由此可見，另外，名為墨西哥電信公司的「美洲電信」，則雙雙為國泰金、富邦金集團所持有第三大類主權債。其他和墨西哥相關的能源投資，還包括了墨西哥石油、電視、銅業公司，都是非常具有代表性的類主權債。除了墨西哥之外，智利、哥倫比亞則是五大金控集團同樣偏好投資類主權債的兩個國家。