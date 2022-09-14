美國8月通膨高於預期，美股應聲崩跌，台股14日開低收低，國際元指數大反彈，外資賣股提款落跑，新台幣一舉貶破31元大關，終場收在31.088元兌1美元，創逾三年新低，貶值1.98角，創三個半月單日最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量11.66億美元。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）22日利率決策會議前，全球最關注的通膨數據，雖然小幅回落卻高於預期，市場對再升息3碼（1碼是0.25個百分點）已成共識，美債殖利率與恐慌指數VIX雙雙攀高，美股四大指數狂殺全部跳水，主要股市綠油油，台股同樣殺聲隆隆，最後大跌236點至14,658點，拖累新台幣開盤後馬上失守31元整數，盤中最低慘摔2.66角，創逾三年來新低。

外匯交易員指出，外資反手賣超台股135億元，且加速撤出資金，使得新台幣跌勢擴大，但出口商仍偏惜售，只有靠老大（央行）進場調節，收回部份貶幅。短線全看市場是否快速消化Fed抗通膨升息利空，決定外資動向及新台幣將貶到哪個低位，並確立31元常態。