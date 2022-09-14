陸軍航空特戰部14日在屏東東港大鵬灣演練海面空降，有別往年海面跳傘地點在枋山鄉加祿堂外海，今年首度移師大鵬灣潟湖水域。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

陸軍航空特戰部14日在屏東東港大鵬灣演練海面空降，有別往年海面跳傘地點在枋山鄉加祿堂外海，今年首度移師大鵬灣潟湖水域，一早6點10分起，12名傘兵教官分2梯從C130運輸機跳出，空中傘花散落大鵬灣的畫面超壯觀。

航特部指出，特戰部全體官兵除有基礎傘訓外，部分專精官兵還要進行俗稱「鐵漢傘」的特殊跳傘訓練，包括海面丶高山丶叢林丶高空等特種地形跳傘和物資投放等訓練，當中海面傘訓以往都是在枋山加祿堂外海執行，今年為讓傘兵增加更多的地形適應力及戰鬥力，特別移師到東港大鵬灣潟湖水域。

航特部政戰主任唐明德說，此次複雜地形傘訓海上降落部分，在屏東大鵬灣實施，14日是第1梯次，16日還有18名空訓學員再度進行海上跳傘，各項特種地形跳傘都有其危險性，特戰官兵會視跳傘任務及地形的不同，配備不同的裝備。

他說，以海上跳傘為例，教官都會要求，官兵在空中就要依序拉開繫身帶、解開副傘連結鈎、調整坐鞍並解開胸帶及腿帶，而在輕觸水面時要立即脫離傘具，以免遭傘具纏繞陷入溺水險境，海面寬廣較難有可供識別的陸岸參考點，官兵要保持清醒冷靜，遵從部隊長官指示行動。

軍方表示，大鵬灣空域因由民航局管制，只開放清晨6至7點供跳傘，C130運輸機一早從屏東機場出發後， 6時10分起投射航特部傘兵教官至預想地點，12名教官分2梯次跳出機艙，全部順利落海，由海上救生艇接起。

鵬管處表示，從日據時期至國民政府接手後，大鵬灣都是軍事重地，目前園區內還留有不少軍事遺址，如防空洞等，不少軍事迷得知國軍要在大鵬灣執行傘訓後，一早就到現場等候，拿著相機狂拍做紀念。