太醫(4126)與長庚科技大學護理系合作簽署醫材應用開發暨人才培育交流計畫，雙方將持續推展產學界專家協同教學實務訓練計畫，產學界跨域合作以發揮技術研發應用，擴展質量兼具的教育及商業智財價值。

自新冠肺炎於全球大肆流行，並引發大量死亡案例後，各國臨床對於感控類產品的應用更加重視。隨著這項轉變，太醫在109年底與長庚科大展開醫材應用開發與教學革新合作計畫。

首先，長庚科大將「密閉式抽痰套」列入護理系教綱，並納入多種產品實作示範圖例於其教科書內容，輔以臨床操作經驗，協助護理學院從教學開始即導入正確臨床感控產品使用知能，培養學生未來對感控產品臨床應用的專業能力。

此外，為因應高齡化社會居家長照人力需求，長庚科大於 110 年起，將密閉式抽痰套及口腔護理組，列入中華民國護理教育課程積分，並與太醫共同舉辦「吞嚥障礙照護」培訓課程，由太醫負責有關護理醫材的結構與操作講解。

為協助教學設備更加完善，太醫於111年7月捐贈長庚科大護理系與醫院同級之醫療氣體管路、儀表與密閉式抽痰系統管組，作為校內教學用教具，期望能使教學更貼近實務。太醫多年的產業經驗結合長庚科大厚實的學術基礎，讓人才培育發揮一加一大於二的效益。

長庚科技大學護理學系109年畢業生共1633名(台畢業生統計聯結網統計)，為全台灣最多護理學系畢業生學校。長庚科大擁有全國首創建置於護理學校的「臨床技能中心」，建置各種高擬真情境教室與國家標準技能鑑定考場，豐富新穎設備，更強化學生臨床實用技能。