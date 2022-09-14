德元埤荷蘭村是台南溪北地區著名的異國風景點，組團出遊禁令解除後，常湧入搭遊覽車前來的觀光客。（張毓翎攝）

「終於能稍稍解渴了！」本報8月底報導疫情趨緩後，台南市柳營區德元埤荷蘭村，近來周末單日人潮破千，但餐廳、賣店卻封閉許久，且全區連1台自動販賣機都沒有，許多遊客買嘸冷飲，大嘆酷暑難耐，引起台南市政府重視，最近市府觀旅局已協調委外廠商引入2台自動販賣機，供遊客使用。

組團出遊禁令解除後，德元埤荷蘭村常湧入搭遊覽車前來的觀光客，不過有民眾投訴，白天高溫炎熱，想來杯冷飲消暑，不僅販賣區持續封閉，全區竟連1台自動販賣機也沒有，市府觀旅局順應民情，服務入園遊客飲食需求，協調委外廠商引入2台自動販賣機。

黃姓婦人說，帶著家人、小孩來德元埤荷蘭村遊玩，因為園內戶外空間多，她坦言，在大太陽底下其實逛不久，孩子一下子就吵著想休息，如果園區沒有供應餐食或飲品，停留時間就相對減少，多了2台自動販賣機，至少能稍稍解渴，還是希望原有的販賣區早日恢復營運。

市府觀旅局表示，今年委外經營合約屆滿，5月重新委外招商，由南良集團旗下的特活綠小舖公司得標，目前市府已與廠商完成園區財產及設施物品點交、經營管理計畫書核定等作業，正式進入整備期，依約最晚營運日期為10月11日。

業者說，園區展售館規畫於10月11 日起開始營業；餐廳則於10月14日起營運，初期營業時間為周五、周六和周日，餐點為結合在地食材的牛奶鍋和蔬食養生餐，另園區後續規畫導入露營車和精緻露營區設施，並每月定期舉辦市集衝人氣。