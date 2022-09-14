臺灣越野路跑一哥周青（左起）、Gigi林如琦、熱血大叔史丹利推薦國人體驗暢遊「樟之細路」。（AXN提供）

Gigi林如琦、史丹利夫妻檔，今（14日）出席AXN《樟之細路的秘密》首映記者會，結婚7年的2人，表示平常沒有過情人節的習慣，多年來都只會慶祝生日、結婚紀念日，是否會擔心「七年之癢」？Gigi表示不會，「7是我的lucky numder，我所有東西都跟7有關」，史丹利則揶揄：「沒什麼特別感覺也沒有癢，畢竟她連結婚幾年都不知道」。

維持婚姻新鮮感的秘訣？史丹利說這可能跟2人不喜歡計較、不愛把事情放心裡的個性有關，Gigi說：「我有情緒就要馬上講出來，如果不講出來就會睡不著」，史丹利也說2人之間沒有秘密，任何事情都直來直往，說出想法。最近一次的吵架？史丹利坦言大概在前2天，Gigi則忘了曾經吵過架，2人笑說每次吵架都不會超過2小時，情緒過了就會和好。至於生子的計畫？過去就表示不生的Gigi自虧已經在更年期，史丹利則笑說「我很期待她的更年期」，再次表明不生的念頭。

剛結束台東旅遊的2人不僅難忘當地美景，更將台東視為退休居住地首選，Gigi爆料史丹利在旅途中就已經預約下次行程，甚至已經開始看房子，「台東步調很慢、很輕鬆，還有我們喜歡的大海」，史丹利則笑說每次喜歡一個地方就會想在當地置產，但每次都買不起。

除了東部，夫妻倆也常到新竹、苗栗等地露營，「這算是這幾年的最大收穫，我們過去對台灣沒這麼了解，是這2年才有機會到台灣的山上、東西部各地，真的太美了」。2人透露下月將到峇里島工作，也訂好跨年假期要到日本滑雪，農曆年的機票則是漲價到不敢入手。

AXN《樟之細路的秘密》訪問多位「樟之細路」幕後推手，奉獻所有時間心力將步道推向國際的志業家—徐銘謙、篳路藍縷鋪設手作步道一甲子的榮譽步道師—范光政與羅吉榮、細心呵護每一寸角落的步道景觀設計師李嘉智、重拾生態熱忱而返鄉的生態兼客家文史工作者李業興、客家文史專家彭宏源、致力於保存與推廣百年客家伙房並持續傳頌客家精神的羅仕龍、荒野保護講師張訊竹等。

節目從不同面向切入，訪問多位「樟之細路」焦點人物–長期關注歷史文化的知名泰雅族作家和詩人瓦歷斯·諾幹、同時具有客家人和賽夏族血統的尋根少女豆宜臻、成就臺灣樟腦王國名號的製樟世家吳騰金、吳治增、吳咨融、讓臺灣發光發熱的茶農陳紹忠、以藝術家角度賦予細路新面貌的插畫家Audrey Yuang等，這些「樟之細路」好夥伴們的生活際遇與專業背景大異其趣，卻在各自的崗位上努力燃燒發光創造和推廣這條古道，他們的故事串起桃園、新竹、苗栗、臺中沿線各鄉鎮的人文情感，同時經由兩位主持人探索的過程中揭曉《樟之細路的秘密》，讓觀眾們在客家步道上體驗客家族群的美麗、熱情及文化傳承，共同開啟一場無與倫比的文化探險之旅！

為了深度探索樟之細路，AXN頻道更製作《樟之細路的秘密》同名Podcast系列四集。由節目中兩位主持人溫士凱和Chris Stowers共同主持，以旅程、歷史與文化、客家美食、自然生態四大主題中，分享旅途中有趣的人事物，和拍攝的幕後花絮甘苦談。Podcast節目中更邀請到知名廣播主持人ICRT電台DJ林哲修 Joseph Lin和新加坡SPH電台DJ詹靖禾Andrew Zhan跨界交流。9月27日起將可於以下平台收聽： Spotify、Apple Podcasts、ICRT廣播電台FM100 Podcast專區、SPH廣播電台的 Awedio app 和 Astro廣播電台的 SYOK app。