孩子天真無邪的思考模式，常常會讓人忍不住會心一笑，一名父親日前分享孩子的日記，不到100字的內容，居然通篇都在強調爸爸有多「胖」，甚至還擔心會因此害自己成為孤兒，貼文一出後引起許多網友好奇，爸爸的體型究竟如何，竟然連孩子都看不下去。

原PO在臉書「爆廢公社二館」曬出一張照片，只見聯絡簿上孩子用歪歪扭扭的字體寫下，「我會用『胖』來形容爸爸，因為爸爸70多公斤了。」孩子更警惕自己，一定要督促爸爸減肥，否則恐怕會繼續胖到8、90公斤，甚至是100公斤，會造成難以挽回的恐怖後果。

孩子的日記文末寫道，「媽媽要是覺得爸爸太胖，跟他離婚，我就變孤兒了，好可怕」，天真無邪的思考方式讓人忍不住會心一笑，更讓原PO無奈笑說：「身為爸爸的我還能做什麼？」

孩子的日記通篇都在說爸爸體型過胖，讓許多網友笑翻。（圖／翻攝自FB 爆廢公社二社）

這則貼文引起許多網友關注，紛紛留言笑說，「這下只能把媽媽也餵胖了」、「70公斤還會被嫌胖有點扯XD」、「胖錯了嗎」、「完了，我家沒救了，因為爸爸一直處在破百的邊緣」、「這孩子內心戲好多，以後一定很會寫作文」。