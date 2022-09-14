慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採購BNT疫苗時被政界、工商界大老勸阻「別浪費力氣」，引發外界質疑政府「擋疫苗」的爭議。國民黨立委鄭麗文痛批，政府有沒有擋疫苗，大家都心知肚明，只有蔡政府還在狡辯，難道謊話說多就可以洗腦成功？呼籲年底把這個黨換掉。

鄭麗文表示，據報導，昨天有不願具名政院人士說，政府一開始就搶著要買BNT，怎麼可能擋？且行政院長蘇貞昌在 2021 年 1 月 6 日就核定採購 BNT疫苗的款項，「要擋怎麼可能核定還付錢」。至於最後因外力介入施壓BNT不賣，從此再沒下文，「全世界只有一國會在意，到底誰在擋」？

鄭麗文說，這個不願具名的政院人士不會是陳時中自己吧？說真的，如果政府有認真買BNT疫苗，還需要慈濟跟台積電捐疫苗嗎？全世界都在擋病毒，就只有台灣政府拼命在擋疫苗，如果真的是因為境外勢力影響，為什麼民間一出手就買到了？ 什麼事情都是中共同路人認知作戰？

鄭麗文指出，後來也是靠民間捐贈大家才有疫苗打，政府如果沒有擋疫苗，為什麼永齡基金會、台積電、慈濟通通都要越過重重難關、甚至要拆掉布條才能簽收？這還叫做沒有擋疫苗嗎？總統府昨還發五點聲明，說買疫苗「只有政府有能力擔保，所以不可能擋」，這個邏輯是不是抄渣男語錄來的？上面這些謊言都是各位自己想太多？

鄭麗文直言，從2021年5月疫情爆發開始，政府疫苗買不到、買的慢、買得少就算了，還要分成九類人施打，裡面第二類還不斷解壓縮，不知道塞了多少民進黨自己人，剩下的小老百姓打不到就搶殘劑、大家人心惶惶的時候還大推高端？現在是覺得台灣人健忘很好騙嗎？

鄭麗文強調，從蔡政府執政到現在，滿滿的都是謊言，但是再多的謊言都無法讓百姓忘記去年疫情爆發下的恐懼、無助、逝者家庭的悲劇，更沒辦法忘記政府的無情拖延、喝紅酒唱歌的嘴臉，搶口罩、等疫苗、排快篩，人民真的不會忘。