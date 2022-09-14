英國珠寶專家稱，身價高達150億台幣的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）是謙遜之人，預測下葬時只會戴著用「威爾斯黃金」製成的樸素婚戒以及在世時常戴的一對珍珠耳環下葬，她私人收藏中最價值不斐的訂婚戒可能會傳給女兒安妮公主（Princess Anne）。

女王的戒指。

富比世（Forbes）曾在2021年預估女王身價達5億美元（約新台幣155.6億元），另據美國「財經內幕」（Business Insider）網站指出，女王的私人珠寶收藏價值可能高達數百萬美元。

不過英國《地鐵報》（Metro）報導，天然鑽石委員會（Natural Diamond Council）通訊主管李文森（Lisa Levinson）認為，身價不斐的女王下葬時只會帶著價值沒有這麼高的珠寶陪葬。

她說女王是內心極其謙遜的人，下葬時可能只會戴著「用威爾斯黃金打造的樸素結婚戒及一對珍珠耳環」。

'Humble' Queen Elizabeth will be laid to rest wearing two sentimental pieces of jewellery https://t.co/YcvTlRTpJR — Daily Mail Online (@MailOnline) September 13, 2022

英國《快報》（Express）指出，女王的結婚戒指是父母傳給她的，象徵英國王室的傳統，也就是用從北威爾斯克勞格聖大衛（Clogau St David）金礦開採的「威爾斯黃金」製成婚戒，這項傳統主要由女王的母親、伊麗莎白王太后（Queen Mother）開啟，女王妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）、安妮公主以及已故黛安娜王妃的婚戒都有威爾斯黃金成份，凱特的婚戒也是由女王贈予威廉王子的威爾斯黃金製成。

開採出威爾斯黃金的金礦。

將伴隨女王下葬的也包括她的標誌性珍珠耳環，《女王的珠寶》（The Queen’s Jewels）一書作者妃爾德（Leslie Field）稱，女王對珍珠的熱愛主要源自於維多利亞女王（Queen Victoria）開啟的家族傳統，她稱女王的父親、喬治六世（King George VI）給了女王一條白金鍊，並且每年在女王生日時添加2顆珍珠。

此外報導指出，女王的私人珠寶收藏約有300件，包括98個胸針、46個項鍊、34對耳環、15個戒指、14支錶，以及5個垂飾。

李文森稱，女王所有私人收藏中，其中一件價值最高的訂婚戒可能會傳給安妮公主，這只訂婚戒原來為已故菲立普親王（Prince Philip）的母親艾麗絲公主（Princess Alice of Battenberg）所有，她說年輕時的菲立普積極參與設計這只訂婚戒，這枚訂婚戒由白金製成，一共鑲有11個天然鑽石，包括1顆3克拉圓形單顆鑽石，每一側再鑲嵌1顆小鑽石。