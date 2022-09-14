英國珠寶專家稱，身價高達150億台幣的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）是謙遜之人，預測下葬時只會戴著用「威爾斯黃金」製成的樸素婚戒以及在世時常戴的一對珍珠耳環下葬，她私人收藏中最價值不斐的訂婚戒可能會傳給女兒安妮公主（Princess Anne）。

女王的戒指。

富比世（Forbes）曾在2021年預估女王身價達5億美元（約新台幣155.6億元），另據美國「財經內幕」（Business Insider）網站指出，女王的私人珠寶收藏價值可能高達數百萬美元。

不過英國《地鐵報》（Metro）報導，天然鑽石委員會（Natural Diamond Council）通訊主管李文森（Lisa Levinson）認為，身價不斐的女王下葬時只會帶著價值沒有這麼高的珠寶陪葬。

她說女王是內心極其謙遜的人，下葬時可能只會戴著「用威爾斯黃金打造的樸素結婚戒及一對珍珠耳環」。

英國《快報》（Express）指出，女王的結婚戒指是父母傳給她的，象徵英國王室的傳統，也就是用從北威爾斯克勞格聖大衛（Clogau St David）金礦開採的「威爾斯黃金」製成婚戒，這項傳統主要由女王的母親、伊麗莎白王太后（Queen Mother）開啟，女王妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）、安妮公主以及已故黛安娜王妃的婚戒都有威爾斯黃金成份，凱特的婚戒也是由女王贈予威廉王子的威爾斯黃金製成。

開採出威爾斯黃金的金礦。

將伴隨女王下葬的也包括她的標誌性珍珠耳環，《女王的珠寶》（The Queen’s Jewels）一書作者妃爾德（Leslie Field）稱，女王對珍珠的熱愛主要源自於維多利亞女王（Queen Victoria）開啟的家族傳統，她稱女王的父親、喬治六世（King George VI）給了女王一條白金鍊，並且每年在女王生日時添加2顆珍珠。

此外報導指出，女王的私人珠寶收藏約有300件，包括98個胸針、46個項鍊、34對耳環、15個戒指、14支錶，以及5個垂飾。

李文森稱，女王所有私人收藏中，其中一件價值最高的訂婚戒可能會傳給安妮公主，這只訂婚戒原來為已故菲立普親王（Prince Philip）的母親艾麗絲公主（Princess Alice of Battenberg）所有，她說年輕時的菲立普積極參與設計這只訂婚戒，這枚訂婚戒由白金製成，一共鑲有11個天然鑽石，包括1顆3克拉圓形單顆鑽石，每一側再鑲嵌1顆小鑽石。

文章來源：Who inherits the queen’s money? The secretive rules of royal wealth.
文章來源：What jewels will the Queen be buried in?
文章來源：Queen Elizabeth to be buried with just two sentimental jewels, expert claims
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