新北市蘆洲的湧蓮寺長期致力在地公益慈善活動，積極參與支持市政推動及本局的各項火災預防及搶救工作，此次湧蓮寺主委陳宏昌及各委員決議秉持菩薩精神，本著回饋鄉里、照顧弱勢之善心善念，捐贈3120顆住警器、27套消防衣帽鞋、2組電動油壓撐開器及1架空拍機給予新北市政府消防局第三大隊。

新北市消防局表示，有鑑於三重蘆洲地區老舊住宅火災案件頻傳，住警器能在火警初期發揮及早通報的功能，能有效爭取黃金逃生時間，是相當重要的居家消防設備。

新北市消防局指出，三蘆地區近3年所發生的住宅火警中，有多達56件住警器成功動作案例，顯見住警器確實能有效於初期火災發揮功效，並保護市民的生命財產。

有鑑於蘆洲區火警勤務頻繁，湧蓮寺也捐贈27套消防衣褲，供蘆洲區消防人員救災使用，此次也捐贈的電動油壓撐開器，讓第一線消防人員用最快的速度破壞鐵門、鐵窗及應用於車體破壞，使受困民眾快速脫離危機，相較舊有油壓破門器更輕便快捷，大幅縮短救災時間；另考量近年來登山健行運動盛行，導致第三大隊山難案件頻繁發生，因此希望藉由高科技空拍機加入，利用飛行影像及軌跡繪製，提升山域搜索的效率。

新北市消防局第三大隊長大隊長黃弟勝表示，感謝湧蓮寺長期致力於社會公益慈善，對於在地消防救災及火災預防更是年年大力支持，將會善用所受贈之救災裝備運用各項勤務，並優先替獨居老人、低收入戶、資源回收戶、身心障礙等弱勢族群安裝住警器，讓市民的生命財產安全獲得保障。