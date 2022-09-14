長年行駛台61線西濱快速道路用路人請注意！交通部公路總局第二區養護工程處，辦理「台61線中彰大橋改善工程」，南下線伸縮縫損壞修復、將於9月16日夜間10時到9月17日上午11時；封閉台61線南下線156K＋400到167K＋900梧棲到伸港路段，呼籲用路人依指示行駛平面替代道路。

公路總局表示，去年10月18日完成龍井─伸港施工路段第一階段改道作業，配置3車道以北上2車道及南下1車道通行，南下線伸縮縫損壞需修復，確保用路人行車安全與舒適度，請用路人於封閉期間依指示行駛平面替代道路。

61線中彰大橋南下線156K＋400至167K＋900（往伸港、線西）封閉期間導替代道路，台61線主線車輛於156K＋400匯出匝道（龍井）改行平面道路繼續直行，過台17線中彰大橋繼續南行右轉台61乙線，再左轉台61線平面道路繼續南下至台61線167K＋900上匝道（線西）匯入高架主線行駛。