日本女優波多野結衣有「暗黑林志玲」稱號，出道14年人氣始終居高不下，除了天生明星臉外，個人散發的親和力也贏得不少支持，不過近期她鮮少曝光，因此頻傳引退都遭本人否認。而她近期在IG曝光多張大尺度泳裝寫真，儘管並非老司機期待的影片，但充滿震撼感的新作品寫真，仍讓粉絲嗨翻。

波多野結衣近來在IG曝光，多張身穿「彩虹泳裝」的寫真新作，可見她身穿荷葉式的青綠色繞頸式泳衣，胸罩交叉纏繞超巨上圍，令狹長事業線深不可測，同時三角褲則做出開洞設計，露出一大片雪肌和性感腰線，而這次她的拍攝場景，是在日本鄉下的一般民宅，在庭院中手拿蓮蓬頭，全身淋濕透心涼，非常性感。

波多野結衣新出泳裝寫真，在蓮蓬頭水注噴發下形成美麗彩虹。(圖/波多野結衣 IG)

波多野結衣一隻手握住蓮蓬頭，可看到水由上帝領域一直流到白嫩美腿，畫面無比清涼養眼，而她的另一手則摀住胸口周遭，並露出燦爛無比的笑容，另一邊庭院內照入和煦陽光，因而在空中形成美麗彩虹；而在下一秒她又移開胸口的手，令巨弧視覺更加震撼。

波多野結衣手一拿開後，胸前巨弧曲線非常養眼。(圖/波多野結衣 IG)

針對近年屢傳引退的消息，波多野結衣本人曾再三保證不引退，還說自己挺喜歡拍攝工作，因此可當作一份「興趣」來從事，不過拍攝作品數量龐大的她，也坦言「已經不知道還有什麼題材可以拍」，若題材不符合自身預期，不會輕易點頭。幸好IG仍不時更新寫真美照，不只維持社群聲量也造福粉絲眼球。