儘管資訊產品庫存去化恐延續至2023年，為下半年及2023年營運增添變數，但連接器廠艾恩特(3646)扎根汽車及工業，目前手上握有不少汽車等開發專案，可望在2到3年後貢獻業績，艾恩特董事長陳明仁表示，雖然我們下半年營運會遇到逆風，但我們對未來還是比較積極樂觀有信心。

艾恩特今天舉行線上法說會，由陳明仁親自主持，艾恩特早期以NB及消費性連接器產品為主，公司自2013年開始鎖定「汽車」、「工業」，以及「A、D、M(航太、軍事防衛及醫療)」等高技術門檻產品轉型，訂定兩個五年計畫，第一個五年計畫(2016年到2020年)強化車用與工業產品競爭力及市佔率，第二個五年計畫(2021年到2025年)則是鎖定「A、D、M(航太、軍事防衛及醫療)」，在車用及工業佈局效益逐漸顯現下，讓艾恩特營運在全球經濟逆風中相對有支撐。

艾恩特今年上半年稅後盈餘為4721萬元，年增55.76%，每股盈餘為1.2元，累計前8月合併營收為5.6億元，年減2.87%。

展望下半年及明年，陳明仁表示，下半年全球經濟不確定性增加，且愈來愈加劇，我們下半年營運會遇到逆風，但同時手上也接到愈來愈多新的開發專案，所以即便下半年有一些逆風的情況，現在很多資訊產業的庫存非常多，最新情況看起來可能要消化到2023年，所以2023年會不會比今年更好，這是一個蠻大的變數，我們也看不到，不過我們這幾年扎根在汽車和工業客戶，我們的品質、服務口碑相當好，現在產品發展單位比較忙錄，有很多新產品正在開發，這些新產品開發會在未來幾年產生貢獻，我們覺得未來還是一年會比一年好，對未來看法還是比較積極樂觀有信心。

去年以來汽車產業飽受缺晶片之苦，投資人詢問缺晶片何時會改善？陳明仁表示，我們跟我們的汽車客戶有非常緊密的聯繫，包含每個月有高層對高層的會議，對汽車晶片狀況，我們也討論非常多，現在整個情況看起來，一般預估是在2023年開始缺晶片的狀況會逐季獲得改善。

至於2023年股利是否會比2022年多？陳明仁表示，這個是要依據全球經濟，我們有許多新產品在開發，我們新產品開發，量產大約會在2~3年之後，所以2023年股利是否會比2022年更多，這還是要取決於全球經濟的情況而定。

因應近幾年地緣政治、大陸地區疫情與限電影響，歐美客戶著手將部分現有產品及新產品的生產地點由大陸挪往海外，艾恩特也配合客戶的移轉計畫，公司現有墨西哥及地中海兩個海外工廠，公司亦有擴廠計畫，以支應未來幾年客戶成長需求。