據消息人士透露，日本央行(BOJ)在周三進行了一次利率審查，似乎為干預匯市做出準備。同時稍早，數名日本官員也喊話，警告日圓近期的快速貶值。

在日經新聞傳出BOJ的利率審查消息之後不久，日圓升到143.53，進一步遠離上周觸及的近24年低位145日圓。

在日經新聞之前，日本財長鈴木俊一當被問到，日本政府是否會干預匯市，他說，「我們對此非常擔憂。如果這種情形繼續下去，不排除在任何一種選項下做出回應。我們正在對一切可用的選項進行討論」。

在日本央行的利率檢查中，央行官員會招集交易商，詢問買進或賣出日圓的價錢。在外匯市場上，這樣的做法被視為採取行動的前奏。

對買入日圓的干預是非常罕見的作法。日本上一次出手干預和支撐日圓是在1998年，當時亞洲金融危機引發日圓拋售，資本快速流出該地區。在此之前，日本政府曾在1991年至1992年之間出手干預，以阻止日圓貶值。

日圓的疲軟曾被認為可以提振出口，如今卻成為日本官員頭疼的原因，因為貶值會拉高原本已不斷上漲的進口燃料和食品價格，並進一步傷害家庭和零售商。