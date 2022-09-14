櫃檯買賣中心「可持續發展連結債券」上櫃掛牌，遠東新、奇美實搶先機，櫃買中心董事長陳永誠表示，此次推動可持續發展連結債券(SLB)櫃檯買賣制度，由於債券資金運用靈活且訂有具體指標，受到市場參與者熱烈迴響，推動相當順利，未來櫃買中心將在資本市場上發展更多元化的永續金融商品，讓資本市場與地球減碳趨勢緊密結合。

櫃買中心今天舉辦「首批可持續發展連結債券上櫃掛牌典禮」，宣告我國債券市場邁向另一個新的里程碑，陳永誠指出，櫃買中心推動永續發展債券，從資本市場為企業及政府減碳及永續轉型提供具體的金融服務，此次推動可持續發展連結債券(SLB)櫃檯買賣制度，由於債券資金運用靈活且訂有具體指標，受到市場參與者熱烈迴響，推動相當順利，感謝主管機關的指導，以及發行公司遠東新世紀及奇美實業對於櫃買中心新商品的支持，未來櫃買中心將在資本市場上發展更多元化的永續金融商品，讓資本市場與地球減碳趨勢緊密結合。

遠東新世紀總經理鄭澄宇指出，遠東新世紀積極參與資本市場創新，致力扮演永續金融指標性企業，參與多次綠色金融商品的首發，本次發行SLB，呼應遠東新世紀永續策略藍圖之重大議題；奇美實業總經理趙令瑜表示，很榮幸能再次參與政府綠色金融領域的最新發展，成為台灣首檔SLB的發行公司，奇美是台灣石化業首家參與科學基礎減碳目標倡議(SBTi)的企業，這次透過SLB的發行，展現奇美對環境永續的決心及永續議題的當責態度。