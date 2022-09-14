彭柏碩的作品《藍花 Perennial》登上羅浮宮。（無敵影業提供）

中秋佳節剛過，海內外的月亮都一樣又美又圓，但身在法國的華人民眾卻驚現巴黎羅浮宮中展出的畫作，竟是金鐘視帝陳柏霖所收藏的藝術品，經記者走訪、查證了解，這幅超大尺寸的丹寧拼接作品《藍花 Perennial》是由華人青年藝術家彭柏碩所創作，他剛剛結束於台北「Whimsy Works奇想會」藝廊的「THE FU(TURE)JI IS NOW 彭柏碩個展」。

而令人更為驚喜的是，原來陳柏霖就是「Whimsy Works奇想會」藝廊的創立者，而他也以藝廊老闆的名義買下了這幅作品，據悉售價高達新台幣7位數，甫閉展旋即出現在巴黎羅浮宮，不得不說陳柏霖實在是好眼光。

陳柏霖近期主演電影《詭扯》及主持實境節目《極島森林》都創下優異成績，而熱愛生活的他，私下也不間斷發展斜槓事業，陳柏霖於2021年底終實現創立藝廊的夢想，「Whimsy Works奇想會」在台北東區開幕，讓陳柏霖成功斜槓，成為一名藝廊老闆，藝廊名稱「Whimsy Works奇想會」主要是來自Whimsy一詞，語譯為「奇思妙想」。

陳柏霖希望突破傳統藝廊以藝術裝飾品為主的框架，將生活各個面向，五感能體驗到的「美」，呈現給觀眾們，據悉他多年前便有了開設藝廊的想法，在疫情期間加速落實了這個念頭，在前後約莫1年的籌備期終於夢想成真。陳柏霖說：「我希望搭建一個平台，透過自己的精挑細選，引進海外有趣的新銳藝術家，介紹給台灣民眾。」而更重要的是，「同時也希望藉此讓台灣的年輕藝術家有個舞台，被更多人看見！」