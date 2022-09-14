內政部今年7月發布非都市土地使用管制規則放寬相關規定，觀光局同樣在7月間發布露營場管理要點，規範露營場申請相關作業程序，讓新竹縣長久以來礙於土地問題無法合法化的露營產業出現曙光，立委伍麗華14日前往尖石鄉召開的原住民露營場經營座談會，她希望未來縣府能採單一窗口簡化行政流程，不要讓申請者疲於奔命。

新竹縣山區幅員遼闊，全縣超過300家的露營區，但過去法規因露營場地都設在農牧和林業用地上，以致不符合土地管制法規，全縣合法露營區只有6家，合格率低於2％。內政部今年7月20日公告非都市土地使用管制規則修正，有條件放寬1公頃以下的農牧用地及林業用地可設置露營地，交通部訂定的露營場管理要點也於7月22日正式生效。

伍麗華表示，根據她過去接獲陳情的經驗，問題大部分出在縣市政府的認定上，所以她希望整個縣市政府對於露營場的立案申請，能夠有單一窗口且用一張簡單的表格來簡化行政流程，不要讓申請者疲於奔命。

出席座談會的民進黨新竹縣長參選人周江杰也表示，他過去擔任縣議員時就關心原鄉山區露營場的問題，如今再次面對這個議題，政策目標非常明確，就是要讓新竹縣的原住民年輕人在原鄉有個機會，讓他們能夠返鄉工作生活，讓他們有一個永續在這裡經營下去的產業。

周江杰認為原住民青年在家鄉經營露營場，也可以和原鄉的觀光休閒農業發展相結合，行政院在中央已經整合相關部會推動，未來他當選後，新竹縣政府的各局處也要整合，針對這件事提供全方位的服務。