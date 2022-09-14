工業電腦廠磐儀（3594）持續深耕軌道交通接單接連告捷，推升今年業績逐步攀高。據了解，公司最新拿下本土軌道交通專案訂單，提供螢幕顯示器、車廂監視器等設備，預計明年首季出貨放量，增添營運動能。

受惠工業物聯網、交通、智慧醫療等事業需求轉強，磐儀自第二季起營收動能逐月走高，8月營收1.35億元，年增7.5％，月增6.63％，創同期新高；累計前8月營收達10.16億元，年增7.9％。

展望後市，法人預估在零組件到位，出貨動能增溫，有助9月營收進一步向上，帶動第三季季增雙位數成長，毛利率、營益率可望同步攀升。

事實上，磐儀在車載、軌道交通應用布局成效逐步顯現，先前已陸續與台鐵、北捷等本土軌道業者展開合作，台鐵部分已合作三個車型，北捷則導入智慧車廂應用，新一輪專案持續進行當中，挹注今年營運表現。

磐儀PIS控制系統功能包括駕駛室與車廂內緊急系統的通訊、到站訊息、控制系統等，著重在靈活部署，並通過鐵道EN-50155認證。NVR系列配備及軟體技術整合，實現穩定和高品質的監控，除了布局本土軌道交通系統外，並計劃推廣到歐美軌道交通產業。

磐儀指出，軌道交通泛指以軌道形式為主的交通模式，包含鐵路、捷運、輕軌及高鐵等相關型態。隨著旅遊業蓬勃發展，交通運量逐漸提升，市場需求正在逐步將軟硬體設計進行汰舊換新，為提升旅客服務品質，導入安全監控系統，透過4G/5G技術，導入AIoT智慧交通概念，配合雲端儲存技術，為交通安全踏入全新的里程碑。

此外，磐儀軌道交通的車載電腦進行多方整合，像是乘車資訊系統，車廂外部顯示系統、未來的車廂內的影音娛樂系統等，而鐵道系統的設計必須考慮未來的可升級性。

整體來看，磐儀具備模組化擴充性的嵌入式電腦，並整合中華電信及聯發科的產業技術，可依據需求添加新功能、新I/O將可有效控制未來升級成本。