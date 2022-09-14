受到美國CPI高於預期，美股重挫，台股也跟著嚇傻。台股指數14日跳空下跌，一度重挫逾370點，終場收在14,658點，下跌236點。金管會主委黃天牧14日指出，股市要看中長期，台股基本面良好，沒有所謂「信心危機」。

美國2022年8月消費者物價指數（CPI）年增率8.3％，高於市場預期，美股狂瀉，也牽動台股。黃天牧14日參加「第13屆權民搶百萬權心權力創造財富」啟動記者會接受媒體採訪時再度強調，「台股有基本面價值。」

黃天牧指出，台股殖利率加股票股利達4.86％、本益比10.95倍左右，到2022年8月底，上市櫃公司營收約28兆元比去年同期成長10％，海外投資收益6,700多億元也是創下十年新高，這些都看得出上市櫃基本面良好。

黃天牧表示，升息、通膨對國際資金流動確實會產生影響，但這是短期，股市要看中長期。

黃天牧表示，兩周前證券周邊單位提出強化ESG（環境、社會及公司治理）、大數據及資安等面向的相關措施，都是在強化台灣資本市場基礎建設，「台股基本面良好，沒有所謂的信心問題。」

美國8月通膨率高於市場預期，市場認為美國聯準會9月升3碼以上的可能性提高，甚至會升4碼，恐衝擊台股表現，金管會是否祭出股市穩定措施。黃天牧指出，資本市場監理是動態的，國安基金也在市場上，金管會會看國安基金相關作為再做適度處理。

黃天牧認為，短期內，美國升息對資金的影響是全球性的，不是只有台股受影響，近幾日亞洲股市有跌，台股也不是最深的，大概在中間，投資人不必過於驚慌，主要台股有基本面在，等到資金、升息狀況穩定了自然就會穩定下來，不必擔心信心問題，「台股是好的沒什麼問題」。