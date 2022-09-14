關務署表示，對自大陸及韓國產製進口特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品，以及對自巴西、大陸、印度、印尼、韓國及烏克蘭產製進口碳鋼鋼板課徵反傾銷稅落日調查案，財政部於111年9月14日公告自即日起，按核定稅率繼續課徵反傾銷稅，為期5年。另考量對國家整體經濟利益之影響，暫停對烏克蘭課徵反傾銷稅1年。課徵對象及稅率如下。

一、鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品：大陸福建凱景新型科技材料有限公司0%、其他製造商或出口商43.38%；韓國所有製造商或出口商77.30%。二、碳鋼鋼板：巴西所有製造商或出口商31.10%；大陸所有製造商或出口商59.57%；印度所有製造商或出口商32.82%；印尼所有製造商或出口商42.91%；韓國Hyundai Steel Company5.80%、POSCO(製造商)、POSCO International Corporation、Donghwa Corporation、GS Global Corporation及Hyosung TNC Corporation(出口商)19.99%；其他製造商或出口商80.50%；烏克蘭所有製造商或出口商49.29%。

關務署說明，我國自105年8月22日對上開貨物課徵反傾銷稅，110年8月20日公告進行落日調查，嗣經財政部及經濟部調查結果，認定傾銷及產業損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，且依經濟部提供諮詢意見，無充分證據顯示繼續採行反傾銷措施，對國家整體經濟利益有明顯之負面效果，爰按核定稅率繼續課徵。另烏克蘭產製進口之碳鋼鋼板，考量配合整體國際經濟局勢發展與友盟國家一致作法，暫停課徵反傾銷稅1年。

關務署進一步說明，我國廠商進口核給個別稅率廠商之涉案貨物，須提交該廠商生產製造並直接出口至我國之相關進口證明資料，經海關審核後，始得適用其個別稅率，否則仍應依該涉案國其他廠商較高稅率課徵。