新北市近年積極推動軌道建設「三環六線」，連接北北桃生活圈，目前已完成新北環狀線、淡海輕軌第一期營運通車，接下來還有今年底即將完工的「安坑輕軌」，提升新北市交通路網的密集度和可及性。永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計近兩年1-6月「安坑輕軌」捷運站周邊800公尺範圍內的交易資料，並觀察各站點的房價變化。首先，看到安坑輕軌全線9個車站中，就有5個車站周邊房價漲幅表現超過一成。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，位於新店區的安坑地區，以清幽寧靜、景色宜人的居住環境著名，對於喜歡「離塵不離城」的民眾有著莫大的吸引力，加上房價又相對市區便宜，更成為首購族的購屋選擇；但區域內大眾運輸建設較為缺乏，導致交通往來有諸多不便，讓不少民眾望而卻步。不過安坑輕軌完工在即，將於年底通車，可以舒緩當地交通問題，提供更為便捷、快速的交通選擇，對安坑的房市也會帶來拉抬效果。

因此也可以看到全線9站點周邊的住宅房價近兩年也有明顯的漲勢，雙城站、十四張站、景文科大站、玫瑰中城站及新和國小站等5站，房價都有逾一成的漲幅，又以雙城站年增14.7%居全線漲幅之冠。陳金萍說明，在安坑輕軌通車後，十四張站將成為與環狀線與輕軌交會的雙捷運站，先前受惠於央北重劃區推案效應，帶動房價一路攀升，而近期又有全台規模最大的捷運聯開案「M.Ark新北捷鑽」，預計將投資520億元規劃複合式商辦、商場及住宅開發，創造約1.2萬個就業機會，更替當地房市注入更加穩健的強心針，發展性相當值得期待，利多也明顯的反映在房價上，成為全線住宅均價最高的站點，每坪約為46.9萬。

陳金萍指出，雖然安坑輕軌全線房價都屬上升趨勢，但仍有相對實惠的站點，如靠安坑山區的「玫瑰中國城站」、「雙城站」及「台北小城站」都還是親民的2字頭房價，周邊有數個千戶起跳的知名大型社區，因強調寧靜的居住環境，皆規劃為住宅區，後來也因居住人數眾多，不少商家、餐飲進駐，形成小型聚落。因此若嚮往大空間兼具清幽的居住環境，但預算有限的購屋族群，不妨可以列入考慮。