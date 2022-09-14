網紅荷莉之前因被指控，冒充藝人林心如、徐若瑄等的親友，向廠商討業配商品，引起軒然大波，之後她的團隊在社群透露她輕生，之後就沒消息，時隔多日，自稱是她團隊的人員出面表示，目前她仍在昏迷中。

日前有品牌公關出面指控，網紅「荷莉」自稱是林心如姪女，向廠商討業配商品，讓林心如也出面澄清，沒有網紅姪女叫荷莉，希望大家不要上當，想不到過沒幾天，荷莉就被爆輕生，之後就沒有消息。

據《聯合新聞網》報導，今(14日) 自稱荷莉團隊的工作人員寄信給媒體，透露荷莉目前昏迷中，卻又說她「身心狀態非常健康」，並強調會關注網友的私訊和論壇發言，等荷莉出院後會「一個一個處理」。

此外，荷莉團隊也公開上個月寄給林心如的信件，內容提到荷莉的媽媽為了照顧她提前退休，因此向林心如索討慰問金，甚至要她簽下荷莉幫她圓夢，不過信件未獲得林心如方的任何回覆，對此，林心如經紀公司不做回應。

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