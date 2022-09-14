李翰祥的《西施》4K修復版將在金馬影展世界首映。（金馬提供）

《大衛林區：綠野迷蹤》是本屆「傳奇影事」單元的放映片之一。（金馬提供）

2022金馬影展不僅網羅世界影壇熱門新作，每年吸引影迷朝聖的「經典重現」單元本屆更是強片如林，邀來李翰祥、楊德昌、許鞍華、雅絲敏阿莫、貝拉塔爾、帕索里尼、馬丁史科西斯等大師名導的代表作數位修復版本。

其中李翰祥勇奪第4屆金馬獎最佳影片、導演等5項大獎的史詩鉅作《西施》4K修復版，更將在金馬影展世界首映，大銀幕重現這部耗費12萬呎底片、動員12萬人次臨演、耗時334個工作天拍攝的台灣電影里程碑。

楊德昌囊括金馬獎最佳原著劇本、男女配大獎的《獨立時代》在威尼斯首映後，也將與台灣影迷見面。而3座金馬獎最佳導演紀錄保持人許鞍華的傳奇禁片《投奔怒海》，也在上映40周年後重返大銀幕，這也是香港天王劉德華的首部電影作品。

匈牙利大師貝拉塔爾的《鯨魚馬戲團》，145分鐘的影片僅有39個鏡頭，堪稱長鏡頭美學的極致之作，也是影迷心中的夢幻逸品。今年適逢義大利名導帕索里尼百年冥誕，驚世之作《定理》透過宛如天使又像魔鬼的神祕男子，將性愛與宗教救贖大膽結合，不僅引起梵蒂岡強烈抗議，更撤回頒給他天主教國際電影獎，戲裡戲外都充滿話題。廣受影迷懷念的馬來西亞導演雅絲敏阿莫曾於2007年帶著《木星的初戀》出席金馬影展大獲好評，今年修復版也將重返金馬。

影癡必看的「傳奇影事」單元中，《大衛林區：綠野迷蹤》將解開美國名導大衛林區與影史經典《綠野仙蹤》的神祕連結。《珍康萍：她和她的電影》則以鏡頭細膩爬梳首位獲得坎城影展金棕櫚獎的女導演珍康萍每部作品與人生重要時刻。《大製片家》的主角是催生《末代皇帝》、《俘虜》、《超速性追緝》等影史經典的幕後推手金獎製片傑瑞米湯瑪斯。

馬丁史科西斯紀錄傳奇樂團The Band告別演唱會的《最後華爾滋》，以及紀錄片搭檔丹尼爾蓋勒、黛娜歌德芬《李歐納柯恩：生命詩旅》，也帶來精采的音樂紀錄片。前者齊聚巴布狄倫、瓊妮蜜雪兒、艾力克萊普頓、尼爾楊、林歌史達等數10位樂壇巨星同台飆歌，後者則透過著名歌手李歐納柯恩的成長點滴與創作生涯，讓樂迷穿越銀幕，聆聽大師的呢喃詩囈。2022金馬影展將於11月2日至20日展開，10月21日周五晚間舉辦選片指南，10月22日下午一點於官網開始售票。