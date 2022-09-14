要構成一部好的戲劇需要眾多因素加成，像是演員、劇本，以及很多人都忽視的OST！一首好的OST可以帶給觀眾更豐富的體驗，旋律一響腦中就立刻浮現該劇的情節，情緒都醞釀好了。近日韓網就評點了這幾首超經典的韓劇OST，音樂一播感覺眼淚都快掉下來，今天就一起來看看有哪些經典韓劇你也看過吧！

#《ALWAYS》－尹美萊（太陽的後裔）

《太陽的後裔》之所以可以這麼成功，OST也占了很大的功勞，其中最能象徵這部劇的《ALWAYS》更是名列前茅，此外還有《This Love》、《You are my everything》、《Once Again》等，都是塑成這部劇巔峰的功臣之一。

#《My Destiny》－孝琳（來自星星的你）

「You are my destiny～」，相信就算沒看過《來自星星的你》的人都可以哼上幾句，在2013年播出後便火速傳遍全球，可以說是帶領世界各地的韓劇潮，這首《My Destiny》更是被唱到大街小巷，還獲得百想大賞的「最佳OST獎」，但也不用太意外，因為主唱歌手Lyn可是韓國數一數二的OST女王啊！

#《Stay With Me》－Chanyeol, Punch（孤單又燦爛的神 – 鬼怪）

其實《鬼怪》出過很多經典OST，但小編覺得最具代表的還是這首《Stay With Me》！前奏一下，就自然會想起孔劉和金高銀在魁北克相遇的情節，唯美的畫面和引人入勝的劇情，更是讓許多觀眾時隔多年依舊念念不忘，不停敲碗要兩人再合作一次！

#《Crazy of You》－孝琳（主君的太陽）

《主君的太陽》係由蘇志燮和孔曉振主演，講述女主從小就會經常被鬼怪糾纏，要她幫忙才肯離去，讓她十分困擾，某次在遇到男主後發現，只要觸摸到男主就可以不會再看見鬼魂，於是便開啟了兩人相愛相殺的故事。暗黑又浪漫的情節當年可是讓許多觀眾又愛又怕，而這首《Crazy of you》更是可以代表兩人炙熱的愛情。