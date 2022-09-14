位在台北市東區、開幕逾20年的「台北神旺大飯店」，將在明日（15日）結束營業，自熄燈消息傳出後，引發許多老客人的不捨，在最後倒數時刻，飯店也邀請喜愛神旺的賓客們在明晚9點來到飯店一起熄燈倒數，讓最後珍貴難忘的回憶留存於心。

同時，飯店也將進行館內各項使用物品的盤點與整理，預計在9月23日至9月25日連3天於館內舉辦「台北神旺大飯店」經典物品特賣會。拍賣活動將於每日上午11點至下午4點，地點位在飯店1樓伯品廊西餐廳與6樓客房，販售物品包含家具寢具、燈具、擺飾、客房備品、杯盤與餐具等各式器皿，現場出清物品最低2元起，數量有限，售完為止。特賣會期間，響應環保，請民眾儘量自備購物袋；同時現場採現金結帳。

台北神旺大飯店表示，再次感謝所有貴賓長期的支持與愛護，也期待在10月中旬後，普諾麵包坊與潮品集將陸續很快以全新經營型態，與大家再續下一個20年。