相愛容易相處難，許多情侶為了避免因金錢產生的爭執，會在共同花費上選擇「各付各的」，不過看似公平的辦法，卻容易不好拿捏適當，一名男子訴苦，當初與前女友提出房租「AA制」，但對方卻出現賭氣舉動，認為既然要情侶既然要分清楚，就要執行的徹底，導致最後連生活用品、家具都得一人一半。

原PO提議房租AA制，女友竟把生活所有帳都徹底執行。(示意圖/翻攝自達志影像)

上海一名男子近日分享一部影片，本人在影片中提到，與女友同居生活的日常開銷都是由他來負擔，坦言自己的薪水要支付這些開支本來就很吃緊，女友雖然有在工作，但一到月底錢包也跟著見底，想著未來若要一直相伴，女友也該一同為這個家分擔，也順便讓她學習怎麼理財，所以原PO就和女友提議房租能各出一半，對方當下並無反對，不過日後竟把帳算得一清二楚，吃飯各付各的就算了，連睡覺也將床劃分兩半。

女友這些舉動也導致原PO難以接受，無奈透露本來只是好意想改善女友花錢如流水的習慣，而且提出房租「AA制」僅是商量，並沒有硬性要求對方。

原PO表示前女友常花錢不節制，本想透過AA制來讓她多點理財觀念。(示意圖/翻攝自達志影像)

許多網友看見此影片後紛紛留言，有網友認為「女朋友只不過按照你說的做，你咋又覺得不行了呢？女人到底要怎麽做，男人才滿意呢？你白嫖了人家，給點錢怎麽就有意見了呢？」；也有人心疼原PO表示「女人不是天天掛在嘴上說，要男女平等嗎？你看，真正讓你實現男女平等的時候，你又有意見了，做男人難啊，做個好男人更是難上加難啊！」。金錢觀不同雖然不好解決，但若能多點理性的溝通，或許就能找到雙方最適合處理方式，且情侶間本來就需要懂得為對方付出，這份感情才能走得更長久。