企業贊助體育再添佳話，臺灣體大競技學院今天與半導體聚賢研發公司簽訂百萬產學合作案，共同執行五年的邁向頂尖人才培育計畫，贊助臺體競技運動學院績優學生，除了培訓贊助金、生活費、學費支助外，畢業後還可以接受輔導進入半導體產業就業。

首批共有六位選手通過審核，成為第一年受惠對象，共有李敏（女子拳擊）、張秀雁（女排）、李允辰（田徑三級跳）、林曉慧（田徑100跨欄）、林玉婕（400公尺跨欄）與何品莉（游泳）。

聚賢研發公司董事長曾國強一本回饋社會初心，發以徒步環台方式感謝各界，11日從新竹市開始環島行程，今日走進臺體大校園，並與競技運動學院院長周桂名及產業界代表共同簽署這份產學合作案，讓「跨界贊助」再添佳話。

曾國強表示，企業本來就要抱持回饋社會的心，自己篤信關聖帝君，是關老爺的信徒，他曾許願讓自己的事業可以有所成就，如今算是完成自己的小小目標，為了還願，他決定展開43天徒步環台，第一天就是從新竹市關帝廟前出發。

今天是他還願之旅的第四天行程，臺體是自己回饋社會重要的一站，他希望能藉著這個贊助案，起拋磚引玉之效，往後能有更多的企業加入支助運動選手的行列，讓臺灣的體育更加興盛。

臺體大競技運動學院院長周桂名表示，這份贊助不但對學校選手的培訓有很大的幫助，更可貴的是，選手退役後也可以透過企業媒合由業師導入實習機會促進學生對跨界領域更加熟悉，畢業後進入職場有多元選擇，拓展運動選手的就業領域。

他表示，去年曾國強就有贊助競技學院一百萬元獎助金，今年除了把贊助合約延長之外，還希望能藉由這項公益信託教育基金產學合作案讓學生可以安穩升學，未來透過職前訓練可以進入到第二專長領域就業。

競技運動學院則有競技系、球類系、技擊系三個學系的學生可以受惠。臺體大女子拳擊隊選手李敏是大一新生，高中曾獲總統教育獎榮耀，是第一位取得贊助資格的學生，她表示，很榮幸可以得到這項贊助，可以讓她學業與訓練都能無後顧之憂地投入。