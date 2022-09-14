高雄農16特區與美術館特區，同屬港都豪宅重鎮，產品都屬中大坪數，進駐門檻高，而農16特區近12年已無小坪數輕豪宅，遠雄建設看好這個集結近800億元多項投資案的特區，推出PARK 16，鎖定單身貴族和頂客族，潛銷期間的實登價格每坪55萬元，也刷新區域小宅高價。

遠雄房地產行銷協理楊士瑩14日指出，高雄近年城市發展分為南、北兩大核心，北高雄以農16、美術館和漢神巨蛋為軸心，南高雄則以亞洲新灣區為重心，這四大核心區域現況及未來發展願景，各有不同，但，其中的農16特區最受矚目，是真正兼具商業機能、人口紅利、與未來建設的地段。

楊士瑩表示，高雄農16特區，坐擁上萬坪的凹子底森林公園，同時，高雄擁有捷運紅線與百貨購物商圈加持，與高雄首屈一指的明星學校龍華國小、明華國中等學區優勢，加上400億元的富邦人壽BOT案、23億元的聯上停35 BOT案以及義享天地等，投資金額達800億元，可說是高雄目前建設和投資金額最高的區域。

也因此，從實價登錄價格來看，農16特區不同屋齡的大樓平均價，幾乎都高於其它區域，他說，農16特區是高雄的豪宅重鎮，產品都是中大坪數，加上已有將近12年的時間，缺乏小坪數輕豪宅的產品推出，因此想要進駐的門檻相當高。

楊士瑩指出，遠雄在即將通車的輕軌C23龍華國小站附近，取得422.15坪建地之後，決定推出「PARK 16」，規劃20坪到40坪、1到3房的輕豪宅，讓想要進駐的單身貴族、以及想過雙人世界生活的新婚夫婦，得以享有農16特區的高品質生活環境。

他說，「PARK 16」每坪開價52萬元到62萬元，總銷34億元，目前在潛銷期間的最高實價登錄是位於17樓41坪的住宅，每坪成交55萬元，其餘已售出的住宅，根據不同樓層和坪數，而有不同價位，但成交的實登平均成交價約每坪48萬元，該案預定2026年下半年完工交屋。

遠雄房地產總監連冠杰指出，我國的家戶人口越來越少，目前大約介於2.1人到2.3人之間，許多單身貴族或頂客族，在居住空間的要求，並不需要太大的坪數，而是適當的空間。

因此，遠雄規劃「PARK 16」的核心精神之一，就是要透過輕豪宅的設計，「把這些人都找回來」，提供特定族群良好的居家和生活環境。