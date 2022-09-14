主計總處今（14）日公布今年前七月薪資統計，受通膨率前七月過高影響，薪資成長追不上物價上漲，雖然名目經常性薪資成長3.1％，但經物價平減後，實質經常性薪資年減0.07％。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，雖然實質經常性薪資仍呈負成長，但這個減幅已逐漸改善，由前五個月的-0.2％，縮小至前七個月的-0.07％，主要是近期薪資成長的還不錯。

實質經常性薪資負成長的情況，會否隨通膨率趨緩而在未來幾個月轉為正成長？陳惠欣表示，目前很難研判，要等相關調查數據出來才會明朗。