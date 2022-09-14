桃園市大溪區美華國小主任吳建五，推廣陀螺運動傳承文化，獲服務滿40年資深優良教師表揚。（呂筱蟬攝）

桃園市政府14日舉辦教師節表揚大會，表揚師鐸獎及各級優良教師共407人。其中，獲師鐸獎的大溪仁和國小校長蕭富陽，任教38年不僅參與多所學校籌設過程，也堅持初衷把所有心力放在學生身上。另服務滿40年資深優良教師美華國小主任吳建五，指導學生打陀螺躍上表演舞台，用心傳承、創新傳統文化。

58歲的蕭富陽任教至今38年全奉獻在桃園的教育現場，且都在大溪和偏鄉復興區學校，擔任總務主任時期籌辦田心國小，當校長之後也參與籌設仁和國小，2014年到任大溪國小時，看見學生嚴重外流、校舍老舊及師資老化等困境，更爭取經費興建大溪國民運動中心、校舍整建及充實教育設備，他認為，從事教職就是要依造自己的本質能力認真去做，盡本分協助應該幫助的人。

蕭富陽說，印象最深刻在美華國小任職時，一名學生罹患軟骨症，1至3年級都由阿公騎機車載他上學，後來因為身體狀況不允許，3年級他擔任班導師，便抽空前往該名學生家裡上課，有時候還會帶著同學小老師陪同，直到學生6年級畢業，就是不讓學生因健康或是家庭因素荒廢學業。

美華國小總務主任吳建五今年61歲，投入教職滿40年，帶領陀螺隊至今26年，赴全台各地演出逾500場。他說，在教育界想法就是讓小朋友發揮專長，相信每個人有不同天賦，陀螺隊成員有來自貧困家庭、富裕家庭，也有學業不佳但陀螺打很好的人，每個人有不同的樣態，很開心自己當老師，希望能成為開啟孩童天賦之門的推手。