以無黨籍參選桃園市長、被民進黨開除黨籍的參選人鄭寶清，14日開記者會點名自由時報淪為鄭運鵬文宣品，每天從全國版到地方版都是大量且正面的鄭運鵬文宣，其他參選人都是負面，像是聲援慈濟的聲音被封殺、中央大學認證的論文卻稱是抄襲，感嘆第四權成側翼打手、民進黨的中央日報，傷害台灣民主，呼籲自由時報不要再沉淪，否則要發起全台抵制自由時報運動。

鄭寶清說，登記參選桃園市市長以來，遭受執政的民進黨及其網軍等側翼的打壓抹黑，原本就是意料中的事，沒想到連具「第四權」監督機制的台灣主流媒體之一的自由時報，也開始用偏頗、不客觀、不公平的媒體版面與內容封殺、對付、甚至刻意抹黑他，彷彿倒退到國民黨威權專制統治時代，執政者利用媒體，對政治上的異議者或政敵對手政治封殺、醜化形象、人格謀殺等的「黨同伐異」，甚至用嚴重且不公平的政治偏頗報導，故意「壓制」反對的言論與政治主張。

鄭寶清當場翻開今天自由時報，直指從A3政治版到A13桃園都會焦點版「頭條」新聞，都在大力幫鄭運鵬「輔選」宣傳，牽涉到他的就是較次版面用「負面新聞」方式反宣傳，就連他聲援慈濟、或是他反制周玉蔻「扣紅帽」提告的新聞，自由時報都故意封殺不報導，只報導民進黨的網軍側翼與政治打手稱他博士論文抄襲，感嘆母校中央大學都有公文證明清白，自由時報卻視若無睹。

鄭寶清痛批自由時報宛如「民進黨中央日報」、黨報，只會黨同伐異對付政敵，只會追捧民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的新聞，當成「選舉文宣」來宣傳，「這是自由時報的沈淪墮落，是為民喉舌第四權變成民進黨政府側翼政治打手的鐵證！」，呼籲自由時報若不立即改善，會發起全國串聯的自由時報「退報運動」，讓這種不公、不義且反民主的「假獨立」媒體遭全民唾棄與抵制！

人權律師、台北市長參選人童文薰也到場聲援，怒斥媒體行政不中立，剝奪選民了解其他候選人動態的權利，直指公視是公廣集團、是國家資產，竟只邀請3位市長參選人參加電視辯論直播，她打算到法院執行假處分，禁止公視繼續不公不義、違法亂紀，也將控告公視當權者，涉嫌圖利瀆職和意圖使人不當選。