基隆市警察第四分局員警用計引誘小奶貓，不料卻萌翻全派出所警員，宣布「收編」為成員。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

基隆市安樂區一名市民一早準備開車出門上班時，意外發現車子的引擎室躲了一隻流浪小貓，但不管車主怎麼引誘，奶貓都不肯出來，車主只好向警方求助。員警到場後，用手機播放小貓叫聲，釣出奶貓，結果卻萌翻了派出所的警員，宣布收養這隻害羞的小奶貓。

基隆市警局第四分局安定派出所，日前接獲民眾報案，表示車子引擎室裡有隻小貓，一直不願出來，希望員警能夠協助。警員顏弘欣獲報後便在上午10時許趕到現場，發現車主已經將車子的引擎蓋打開，但小貓可能受到驚嚇，躲在引擎室深處，怎麼都不肯出來。

附近民眾見狀，也紛紛從家中拿來貓玩具、罐頭等協助引誘小貓，但害羞的小貓仍不為所動。顏弘欣靈機一動，用自己的手機播放小貓叫聲的影片，希望小貓能夠在聽到同類聲音後，放心離開引擎室。果然這招奏效，顏弘欣順利將小貓抱出，也讓車主及現場的民眾鬆了一口氣。

顏弘欣接著將小貓帶回安定派出所，沒想到萌翻了派出所裡的同事，宣布「收編」這隻小奶貓，並爭相餵養小貓，也宣告這場小奶貓流浪驚魂記，有著圓滿的結局。

基隆市警局第四分局呼籲民眾，尋求溫暖的浪貓喜歡躲進車子的引擎室，但牠們並不清楚這個溫暖的空間何時會再次啟動，造成浪貓的傷害，提醒民眾開車前先輕拍車身，提醒浪貓下車並開啟引擎蓋檢視再開車。