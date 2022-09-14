美國通膨意外飆升，8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，升勢超乎預期的8.1%。根據報告數據顯示，能源價格雖有所放緩，但其他細項仍全面飆漲，其中住房成本是漲幅最劇烈之一，月增0.7%，年增6.2%，皆創下約30年以來最大增幅。

美國周二公布8月CPI超乎市場預期，雖低於前值的8.5%，但年增幅高於預測的8.1%；扣除食品、能源的核心CPI則年增6.3%，高於前值5.9%及市場預期的6.1%。8月通膨升勢轉強牽動美股恐慌情緒，道瓊工業指數暴跌逾千點，終場下跌1276點，標普500指數和那斯達克指數也分別重摔超過4%、5%，創下2年來最糟糕表現。

根據外媒報導，此前幾個月的CPI報告中，衡量租金的指標已經創下30多年來最大增幅，分析師表示，隨著越來越多租約到期，以及更高的市場價格，房租未來幾個月有更大的上漲空間。

報導指出，去年房租大幅上漲，雖然新租約的漲勢已經放緩，但長期租約還沒有到達高峰，隨著租約在今年剩餘時間內持續移交，勞工部數據還有很大的上行空間。

8月住房成本年增6.2%，創下自1986年來最大年增幅。經濟學家Laura Rosner-Warburton預期將在2023年1月觸頂達到約6.9%，並於年底回落至約4.7%，不過他強調「這仍高於疫情前的平均水準」。

Laura Rosner-Warburton表示，「明年仍會處於很高的水準，但不會再增速，部分先行指標也顯示出趨穩及降溫的跡象」。

值得一提的是，除了房租推高整體通膨率外，食品和醫療成本也是漲勢較大的一員。食品價格月增0.8%，年增則達到11.4%；而醫療服務費用也月增0.8%，年增5.6%。