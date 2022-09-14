男女間吸引異性的策略各有不同，不過當一個人的外在條件和內在條件足夠好時，自然就能成為人群中的焦點。搜狐號《星座不求人》分析，天秤座、獅子座、雙子座外向開朗、談吐優雅，在社交場合中難以被忽視，因此在異性眼中很有吸引力。

▍天秤座

天秤座的社交能力極好，且談吐優雅，讓人覺得很有氣質，不過他們謙虛低調，不會刻意向別人炫耀，對待每個人更是友好和善，不會讓人覺得有距離感，正因為這樣溫和的性格，所以讓很多人不由自主地想靠近他們。天秤座在社交場合上是很難被忽視的存在，他們在多數時候都很耀眼，讓人過目不忘，對異性來說，他們就是很有吸引力的人。

▍獅子座

獅子座性格豪爽霸氣，在人群中特別出眾，是難以被忽視的焦點，自然有不少人喜歡他們，此外他們自尊心強，十分在意自己的面子，因此他們對自身的要求都很高，總是保持著良好的狀態，讓人留下好印象。剛開始接觸獅子座時，可能會覺得有點距離感，但了解過後就會慢慢發現他們身上的優點，不自覺地被他們吸引過去。

▍雙子座

雙子座外向開朗，無論在哪個團體裡都能玩得很開，加上他們愛熱鬧，喜歡新奇的事情，不是那種呆板無趣的人，所以他們在人群中總是最活躍的存在，有他們在的地方也很少有冷場出現，這樣的性格不僅好相處，還吸引了不少異性。雙子座爽朗樂觀的性格，在很多時候為他們加分不少，精力旺盛的他們也常常表現出古靈精怪的一面，讓異性印象深刻。